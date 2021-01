Vietnã foi o maior comprador de madeira do Acre em 2020, diz Fórum Empresarial  

Ao longo de 2020 as exportações de madeira e seus derivados somaram mais de US$ 13,150 milhões para a economia do Estado do Acre. O Vietnã comprou a maior parte -27,4% -de tudo o que o Acre beneficiou em madeira.

Depois do Vietnã, os principais destinos da madeira acreana foram Bélgica (20,2%) e Estados Unidos (10,9%).

Mesmo com a queda de 9,1% em relação a 2019, a madeira e seus derivados ainda lideram o grupo de produtos mais exportados (38,7%) pelo Acre. Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.