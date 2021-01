CES 2021 | HyperX anuncia versão compacta do teclado mecânico Alloy Origins; saiba mais

A HyperX está lançando o modelo compact do seu teclado mecânico Alloy. Chamado de Alloy Origins 60, ele tem dois terços do tamanho do modelo original e é voltado para quem quer um setup mais enxuto (e mais barato).

Ele se chama Origins 60 por ter 60% do tamanho do Alloy Origins convencional. Isso quer dizer que ficam de fora não só os botões numéricos, mas também as setas, sequência de F1 a F12, e outras funcionalidades como Delete, Insert, Page Down e Page Up. Apesar disso, é possível acessar esses comandos ainda acionando a tecla FN, como em um notebook.

Os “modelos 60%” são uma tendência no mercado de teclados mecânicos para jogos. Os botões numéricos são raramente usados em games, sendo que as movimentações são geralmente feitas nos botões WASD. Ou seja, os jogadores também estão dispostos a abrir mão das setas convencionais por uma versão menor.

Modelo é 60% do tamanho da versão original (Foto: Divulgação/HyperX)

Apesar de reduzido, o Alloy Origins 60 ainda mantém as tecnologias do modelo original. Assim, ele conta com os mesmos switches mecânicos, porta USB-C para conexão com PC, alta responsividade e precisão.

O acessório é retroiluminado em RGB, podendo ser configurado pelo software dedicado da HyperX. Esta versão chega ao mercado norte-americano em 22 de fevereiro por US$ 99,99, equivalente a R$ 530. O preço convencional do Alloy Origins é US$ 109,99 (ou R$ 590).

Fonte: HyperX e CanalTech