Governo do Acre leva orientações de saúde a municípios distantes

Um governo comprometido com a Saúde é refletido em uma equipe disposta a enfrentar qualquer obstáculo para levar orientação e assistência aos lugares mais distantes do Acre. O percurso até Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, municípios que receberam os servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) na última semana, começou com cerca de 8 horas de estrada de Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

O objetivo é prestar orientações, fiscalizar e apoiar as secretarias municipais de Saúde das respectivas cidades quanto às estratégias e, principalmente, destacar a importância de um Núcleo de Educação em Saúde ativo, que funciona como uma ferramenta de prevenção e melhora dos indicadores, fazendo com que os municípios recebam mais recursos do governo federal.

De Cruzeiro do Sul até Porto Walter, o trajeto deixou de ser em terra e prosseguiu pelo rio Juruá, somando mais 5 horas de viagem de barco até a antiga colônia de imigrantes alemães. Lá, de acordo com o técnico do Núcleo de Educação em Saúde do Estado, Eduardo Messias, a equipe enfatizou a necessidade e importância de se investir em estratégias de educação.

“Eles firmaram um compromisso de portariar as pessoas que ficarão responsáveis sobre o Núcleo do município, para trabalharmos em parceria. Além disso, conversamos sobre políticas de educação e atenção primária. Também realizamos visitas técnicas nas unidades”, relatou Eduardo Messias.