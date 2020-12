Chuva alaga ruas e causa transtornos em Porto Walter neste domingo (27)

Fortes chuvas deixaram todo o município acreano em estado de atenção para alagamentos até o começo da manhã deste domingo (27). As pancadas mais intensas ocorreram no início da noite de Sábado, e se estenderam durante a madrugada e parte da manhã.

A chuva intensa atingiu todo o munícipio, causando estragos. A queda de um poste de energia elétrica foi registrada no Ramal São Francisco, que dá acesso a Comunidade Vitória, no Alto Juruá. A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia na cidade já trabalha para solucionar o problema. O Bairro do Maloca, ficou alagado, impedindo a passagem de carros e pedestres, devido o igarapé não suportar o volume de chuva, e a vasão da água ocorrer lentamente. O trecho alagado dá acesso a sítios e interliga por via terrestre o município á Comunidade Besouro.

A Prefeitura, que iria realizar programação de entregas no Alto Juruá adiou a programação para concentrar ajuda na cidade, segundo informou o Chefe de Gabinete, Donicélio Nunes. Os secretários de Saúde, Obras e Gabinete acompanham e monitoram os pontos de transtornos, conforme pedido do prefeito Zezinho Barbary.

As áreas de instabilidade que provocaram as fortes chuvas seguem com possibilidade de mais pancadas fortes durante o dia.

Por Macson Alves.