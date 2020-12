Jovens empresários vão às ruas divulgar fortalecimento da empresa acreana

Um grupo de jovens empresários, que compõe a diretoria do Conselho de Jovens Empresários, vai lançar nesta semana a campanha Compre do Acre. Na 3a semana de dezembro os empresários fizeram a prévia da ação, que tem o intuito de fortalecer negócios e empresas acreanas.

O idealizador da campanha, Rodrigo Pires, falou sobre a projeção e o foco que a campanha dará ao comércio local.

“A ideia é que possamos movimentar todo setor de empreendedorismo do Acre usando a hashtag #compredoAcre. Nós, enquanto jovens empresários, precisamos estimular as pessoas a fazerem o movimento espontâneo, falando sobre as marcas que gostam de comprar aqui. Isso, automaticamente, acaba fortalecendo os negócios, as empresas, e leva a mensagem de que vale muito a pena consumir no nosso estado”, explica.