Polícias Penal e Militar apreendem dois homens e uma arma de fogo com monitorado

Uma ação conjunta entre as polícias Penal e Militar, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um revólver calibre 38, além de quatro munições intactas. O fato ocorreu durante fiscalização de monitorado no bairro Cidade Nova, na noite desta sexta-feira, 25.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante fiscalização no apartamento do monitorado, foi encontrada uma arma de fogo tipo Revólver SMITH & WESSON calibre 38, contendo quatro munições intactas.

No mesmo apartamento se encontrava um segundo homem, que informou que a arma era do monitorado e que estava no local apenas para visitá-lo.

Mesmo diante dos fatos, o monitorado negou ser o dono do material ilícito. Desta forma, foi dada voz de prisão aos indivíduos sendo ambos encaminhados à Delegacia especializada juntamente com a arma de fogo e as munições apreendidas.

