A pandemia da Covid-19 por si só tem causado muita tristeza, angústia e depressão na maioria das pessoas. Somando-se a isso a decisão do estado de fazer uma reforma administrativa em que cerca de 200 cargos comissionados (ou mais), serão demitidos tem causado ansiedade no ambiente de trabalho.

Muitos ficam se perguntando: Quem perderá o seu emprego? O medo e a insegurança afetam a todos. É natural diante da realidade.

Infelizmente a situação econômica obriga o governador Gladson Cameli a tomar medidas drásticas de contenção de despesas. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

A única alternativa do governo é aumentar as receitas para equilibrar as despesas. Mas, como se a única coisa que se produz no Acre em abundância é menino? A nossa dependência do governo federal é histórica. Por aqui só se cria nas tetas do estado brasileiro.

“Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos; unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda”. (Rei Davi, que era baixinho e ruivo)

. Quem vai para a Brasiléia percebe as primeiras plantações de soja nas fazendas.

. Espera-se que o negócio prospere;

. No Acre, já tentaram de tudo:

. Seringa de cultivo, cacau, guaraná, pimenta-longa, café, carneiro, cabra, bode e, por último, peixes.

. Até ouro meu compadre Joaquim Frota andou garimpando nas cabeceiras do rio Acre.

. Só achou tabatinga e umas pedrinhas de piçarra.

. Ainda viu um disco voador cheio de E.T.’s sobrevoando o rio no finalzinho de uma tarde de sexta-feira.

. Não tinha cachaça nem cigarro no barco em que estavam.

. De qualquer maneira, a Dom Porquito e a Acreaves são bons exemplos do Agronegócio.

. E a Peixes da Amazônia, ninguém fará nada mesmo para socorrê-la?

. Mário Gaia e Fernando Lage, em Epitaciolândia, bastante empolgados com a criação de suínos;

. São os maiores produtores; andam comprando boa parte da produção de milho da região.

. Mudando da roça pra cidade, o senador Sérgio Petecão disse à COLUNA que o PSD terá candidatos a deputado estadual e federal em todas as regionais do Acre.

. O PSDB é um grande partido, tem excelentes quadros para as próximas eleições.

. O PSL é outra sigla que terá um crescimento exponencial para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

. Ninguém duvide se Gladson, Petecão, Bocalom, Rocha, Flaviano e Márcio Bittar estiverem no mesmo palanque em 2022.

. Quantas vezes vi na política os piores inimigos se tornarem amigos.

. Tudo é uma questão de interesse, de conveniência.

. Bom dia presidente Bolsonaro, e a vacina?!

. Não sei o porquê da pressa?

. Medo, presidente! Todo mundo tá com medo!

. Bando de cabra frouxo, maricas!