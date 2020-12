HÁ UM BOM TEMPO que, o município de Senador Guiomard não dá sorte com prefeitos. A gestão que se finda foi muito conturbada, com o prefeito André Maia (MDB) sendo afastado do cargo sob a acusação de prática de atos ilegais, retornando depois de um bom tempo por via judicial. A aposta agora é numa mulher, Rosana Gomes (PP), foto, que ganhou a última eleição. Terá tudo para fazer uma boa gestão, tem o apoio de três senadores, Márcio Bittar (MDB), Sérgio Petecão (PSD), e da cunhada, a senadora Mailza Gomes (PP). É montar um bom quadro de secretários e trabalhar para pôr a prefeitura nos eixos.

NOME MAIS COTADO

O DEPUTADO Marcos Cavalcante (PTB) é o nome mais cotado para ser o próximo líder do governo na ALEAC, função vaga com a renúncia do deputado Géhlen Diniz (PP).

CANAL DE DIÁLOGO

O SENADOR Petecão (PSD) ligou para o ex-prefeito Vagner Sales (MDB), e pediu que, a amizade deles não seja quebrada, por ambos terem estado em palanques opostos, na eleição de CZS.

NO MESMO PALANQUE

SÉRGIO PETECÃO quer Vagner Sales no seu palanque, em 20220.

ESTARIA BEM PIOR

NÃO TIVESSE o governo construído dois hospitais de campanha, terminado a OBRA do INTO, por certo a situação dos leitos para atender os pacientes com a COVD, já teria entrado em colapso.

BOMDIA, GOVERNADOR!

PESSOAS transplantadas poderão ter os órgãos rejeitados se não chegar logo o medicamento TRACOLIMO. Não adianta a SESACRE dizer que já pediu, tem que ter uma ação política a esse respeito.

ACIONAR A BANCADA FEDERAL

A BANCADA FEDERAL tem de ser acionada para pressionar o Ministério da Saúde a resolver este problema. O próprio Gladson tem que que chamar o caso para si, sob pena de ver mortos.

CAIRAM NA REAL

PARECE QUE, a realidade jurídica, e financeira do estado falaram mais alto na consciência dos deputados da base governista, e a tendência é que aprovem a reforma administrativa do governo.

NOVO E SEM NÓDOAS

NUMA composição, para montar sua chapa á reeleição, o Gladson tem um nome novo, sem nódoas, respeitado, que poderia ser avaliado para a vice: o presidente da OAB-AC, Erick Venâncio. Acho que, a indicação teria o aval do MDB.

ERA ALGO QUENÃO BATIA

O GOVERNADOR tem que evitar pagar micos e sofrer desgaste, por conta da indicação de aliados. Jamais deveria ter aceitado o pedido para nomear a chefe do Sindicato dos Madeireiros, Adelaide Fátima, para um setor importantes do Meio-Ambiente.

A JUSTIÇA CORRIGIU

A JUSTIÇA ACABOU CORRIGINDO e determinando a sua demissão. Nada contra a pessoa Adelaide, mas a representante dos madeireiros não poderia nunca estar no Meio Ambiente.

A GRANDE OPORTUNIDADE

COM A REFORMA administrativa o governador Gladson Cameli vai ter a oportunidade de dar um freio de arrumação na sua gestão. Não pode um partido nanico, sem um prefeito, sem um deputado estadual, sem um vereador na capital, ter 150 cargos.

VOTA A FAVOR

O DEPUTADO Pedro Longo (PV) já se manifestou a favor do projeto da reforma administrativa, que cortará 200 cargos de confiança. Como Juiz aposentado; sabe que, não se brinca com a Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de sofrer sanções.

FAVAS CONTADAS

O SENADOR Petecão (PSD) vai continuar, como se diz no popular, ensebando gato, se esquivando, mas é sim candidato ao governo em 2022. Está evitando falar para não precipitar este debate.

AGENDA POLÍTICA

A SUA AGENDA política para o recesso parlamentar está fechada para visitar todos os municípios, não só as suas sedes urbanas, com também as comunidades mais afastadas destas regiões.

A HISTÓRIA É OUTRA

O MP se posicionou apenas que, não é competência do Governo a indicação desta vaga aberta para Conselheiro do TCE. E não que, o indicado Ribamar Trindade não tem qualificação ao cargo.

QUEM AVISA, AMIGO É!

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) ligou para se posicionar sobre o convite do PSDB para o governador Gladson, se filiar ao partido: “se ele for para o PSDB, estarei fora do seu palanque, em 2022”.

SÓ HÁ LUGAR PARA BOLSONARISTAS

PARA MÁRCIO BITTAR, no palanque que está trabalhando para montar nas eleições de 2022, só há lugar para partidos que vão apoiar o presidente Bolsonaro, o que não é o caso do PSDB.

PENSAR CEM VEZES

O governador Gladson Cameli, se for mesmo disputar a reeleição tem que procurar um vice para a sua chapa fora da seara política, que seja da sua estreita confiança. Aceitar imposição foi seu erro.

QUERER SER MAIS REAL QUE REI

QUALQUER nome que tenha mandato e que se insinue para ser o seu vice, tem que ser rejeitado, gato escaldado tem de ter medo de água fria. Um político, sempre quer ser mais real que o Rei.

NÃO ENTRE EM BRIGA POLÍTICA

O GOVERNADOR Gladson e o prefeito eleito Tião Bocalon andam encangados ao estilo Cosme e Damião. Na pré-campanha e na campanha trocaram acusações nada republicanas, e eram tidos como inimigos. Muita gente entrou na briga por um lado. Cito o fato só para lembrar que, briga política sempre acaba em pizza.

BOI VOA

NÃO APOSTEM um centavo contra, de que o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha possam estar no mesmo palanque na eleição de 2022. Na política, até o boi voa.

NÃO ERA A NILDA

O ex-vereador Bezerrinha, figura miúda e querida, trabalhou muitos anos na Rádio Difusora Acreana, onde era repórter. A voz fina era uma de suas características. Certa feita estava o saudoso apresentador Estevão Bimbi em seu programa, quando recebeu uma chamada da unidade volante, onde atuava o Bezerrinha, para falar sobre um acidente de trânsito. Após a sua participação, desligado, o Bimbão, tascou: – Muito obrigado companheira Nilda Dantas pela notícia, e voltamos aos nossos estúdios com o “Mundo Cão.” Em seguida, veio nova chamada do carro da unidade volante da RDA. -É só para retificar Bimbi, quem acabou de falar para o seu programa não foi a Nilda, fui eu, o Bezerinha. Bimbão deu uma gargalhada, mas não deixou por menos: -Retificação feita Bezerrinha, mas da próxima vez fala mais grosso. E o fato foi para os anais Rádio Difusora. Do livro “Última Chamada para Manacapuru”- Luis Carlos Moreira Jorge.