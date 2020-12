Deracre lança balsa Comandante Deodato para testes no Rio Juruá

Depois de mais de 40 dias em manutenção, a balsa Comandante Deodato, que faz a travessia de pedestres, veículos e cargas entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves foi lançada no leito do Rio Juruá, nesta quarta-feira, 16.

De acordo com informações de Luciano Oliveira, gerente regional do Deracre Juruá, a balsa estava parada há quase dez anos na margem esquerda do rio, no município de Cruzeiro do Sul, e para substituí-la os governos passados contrataram uma balsa particular com o custo de aproximadamente R$ 90 mil mensais.

Segundo Luciano Oliveira, “o fato de o Estado possuir uma balsa que poderia voltar às águas com gasto menor levou o governo a tomar a iniciativa de manutenção da balsa, garantindo o direito de ir e vir dos cidadãos que utilizam o serviço”.

Rui de Souza Melo, primeiro comandante da embarcação, que ainda presta serviços para o Estado, declarou: “A balsa foi lançada no leito do Rio Juruá em 5 de maio de 1989, no segundo ano de governo de Orleir Cameli, e durante muitos anos fez a travessia da população sem qualquer tipo de cobrança financeira, procedimento que deverá ser mantido”.

Petrônio Antunes, presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), observou que a balsa não poderá entrar em operação imediatamente, pois precisa de certificação da Marinha: “A vistoria se faz necessária, já que o equipamento vai transportar vidas humanas, precisando apresentar todas as condições de segurança necessárias”.