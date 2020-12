TACROLIMO é um medicamento essencial para evitar a rejeição nos órgãos transplantados. Havendo a rejeição se vai ao óbito. E, por incúria, falta de planejamento da SESACRE, o medicamento está em falta no CREME, setor que faz a distribuição.

Uma morte que venha acontecer por falta deste remédio haverá, por certo, uma responsabilização criminal. Esta adaga está sob a cabeça do secretário de Saúde, Alysson Bestene.

Não importa se a SESACRE falhou no planejamento, o gestor maior nem sempre sabe tudo o que acontece em sua pasta; mas, ele é o secretário, e como tal o responsável maior pelo órgão que dirige.

Esta é uma situação que também incide negativamente sobre o governo do Gladson Cameli. É problema para resolver hoje, e não amanhã.

NOVO MILAGRE DOS PÃES

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) deve ter uma árvore que, ao invés de frutos, dá dinheiro. Os prefeitos eleitos estão confiando na promessa do novo Messias, em arrumar recursos para todos os problemas do estado e dos municípios, seria um clone da versão bíblica do milagre da multiplicação dos pães.

NÃO SE MEXE NO QUE FUNCIONA

ENFIM, o DEPASA tem uma direção que, pelos primeiros atos, está colocando nos eixos o sistema de distribuição de água na capital. Passar o sistema para a PMRB, seria mexer no que começou a dar certo, depois de tanto tempo sem um bom gestor.

VIROU UMA BIRRA

VIROU birra contra o advogado Ribamar Trindade, tentar impedir a sua posse como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Ganhou mais uma no STF. Hoje ou amanhã, será empossado.

SEM JUSTIFICATIVA

FOSSE o Ribamar Trindade alguém sem a devida qualificação para o cargo de Conselheiro do TCE, a birra até que se justificava. Mas, ao contrário, é um profissional extremamente qualificado.

ÁGUA FRIA

A MANIFESTAÇÃO da prefeita Fernanda Hassem (PT) de que poderá ser candidata a deputada federal em 2022, quebrou o planejamento do deputado federal Léo de Brito (PT), que esperava ter o seu apoio no Alto Acre, para a sua reeleição.

SURPRESA DAS URNAS

TODAS AS LIDERANÇAS políticas com as quais conversei ao longo da campanha, davam como certa a reeleição do prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano (PSB). Venceu o Olavinho. A política costuma pregar peças em candidaturas tidas favoritas.

TE CUIDA, NEW YORK!

NEW YORK, Paris, Estocolmo, Tokyo, e demais cidades do chamado primeiro mundo, se cuidem! Vão para a segunda divisão. A prefeita eleita, a mística Maria Lucinéia (PDT), teve uma nova visão: Tarauacá será uma cidade exemplo no planeta.

O PERIGO ESTÁ NOS TRIBUNAIS

SUA PREOCUPAÇÃO de momento deveria ser com as ações contra ela que tramitam na justiça eleitoral, por compra de votos.

CABIDES DE EMPREGOS

NA CAMPANHA, comentei como um avanço administrativo, a promessa do então candidato ao governo, Gladson Cameli, de acabar com os elefantes brancos das estatais. E, continuam como em governos passados, meros cabides de emprego.

COMENTÁRIO PERTINENTE

FIGURA DE PROA do governo lamentou ontem numa conversa, a derrota da prefeita Socorro Neri. “Tivesse ido para o PP, ela teria tido o apoio do senador Sérgio Petecão, com a Marfisa Galvão de vice. O Bocalom estaria fora. Errou ao preferir ficar no PSB”.

EMPERRADO NOS NOVES

ATÉ O FECHAMENTO do BLOG a base da prefeita Socorro Neri não tinha conseguido as nove assinaturas para levar á CCJ os novos termos do repasse do subsídio de mais de 2 milhões às empresas do transporte coletivo. A última sessão será terça-feira. No plenário, precisará de 11 votos para ser aprovado.

SÓ CHORAMINGO

CONTINUA na base do choro o fato de grande parcela de policiais militares estarem à disposição de chefes de poderes, ao invés de estarem nas ruas. Levou chá de gaveta a solução do problema.

TEM QUE PARTIR DO GOVERNO

UMA AÇÃO para dar fim à farra de cessão de policiais militares aos demais poderes, isso tem que partir do Executivo.

UM DESAFIO

FOI UM DESAFIO à cúpula da Segurança Pública este último roubo de carros da Secretaria de Produção. Quando nem os órgãos do estado escapam dos bandidos, imagine a população!

PÉSSIMO EXEMPLO!

QUE PÉSSIMO EXEMPLO, está dando o presidente Jair Bolsonaro! Que seja um negacionista da ciência, que ache a COVID, que matou mais de 180 mil pessoas uma “gripezinha”, já é um absurdo! Mas, incentivar a não se tomar a vacina, é medieval.

UMA FRASE PARA O CONTEXTO

A frase de Albert Einstein, se aplica como uma luva nesta nova guerra contra a vacina: “Época triste a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo”.

LAVANDO A BURRA

MOTORISTAS da modalidade “táxi compartilhado” estão lavando a burra na crise dos ônibus. Cobram cinco reais por passageiro, para qualquer ponto da cidade. Vão e voltam lotados.

FOCO NO SENADO

O PT não deve lançar candidato a governador em 2022. Mas vai focar numa candidatura do Jorge Viana (PT) ao Senado, devendo para isso trabalhar alianças com o campo fora da esquerda.

ALÉM DO PT

O JORGE VIANA tem votos além dos muros do PT.

FRASE MARCANTE

“Como os governos não nos devolvem serviços públicos dignos, os impostos que pagamos são meros donativos a fundo perdido.” Paulo Francis, jornalista.

A CARRUAGEM DO VOVÔ

UMA COMITIVA chefiada pelo então governador Nabor Junior tinha ido a Lima para discutir a abertura da estrada do Pacífico. Entre os integrantes estavam o então deputado federal Osmir Lima (MDB), o empresário Adonay Santos, entre outros.

Na agenda do “tour” constava uma visita ao Palácio Presidencial. Ao chegar ao local, o que mais chamou atenção foi uma carruagem antiga e luxuosa, com filigranas de ouro, que ornava o salão principal.

Todo atencioso, o guia explicou que a carruagem tinha sido de um nobre peruano muito rico, quando gaiatamente, o Osmir interrompeu a fala: – Esta carruagem me deixa emocionado, lembra a que o vovô tinha em Cruzeiro do Sul!

O guia, admirado, perguntou se o avô do Osmir tinha uma réplica da carruagem. Antes que o Osmir respondesse, o irônico e saudoso Adonay Santos, se antecipou: – Não, o avô dele não tinha uma carruagem deste tipo; ele puxava uma carroça pelas ruas de Cruzeiro do Sul.

As risadas quebraram o protocolo da visita. Do livro “Última Chamada para Manacapuru” – Luis Carlos Moreira Jorge