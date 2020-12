Hyundai fecha compra da Boston Dynamics por US$ 1 bilhão; saiba mais

A Boston Dynamics, icônica empresa especializada em robôs avançados, está com sua terceira dona diferente em sete anos. A compradora da vez é a Hyundai, que agora terá de explicar como pretende utilizar os recursos e expertise de sua nova propriedade. De acordo com a imprensa sul-coreana, o negócio foi fechado com o grupo SoftBank por cerca de US$ 1 bilhão.

Especula-se que, com a aquisição, a Hyundai alavanque o desenvolvimento de carros elétricos e autônomos graças às capacidades em robótica e inteligência artificial da Boston Dynamics. Há, também, a possibilidade de incrementar as fábricas da montadora asiática.

Não tá mais comigo

Como citamos, a Boston Dynamics está com sua terceira dona em sete anos. A primeira empresa a adquirir sua estrutura foi o Google, em 2013; depois, a japonesa SoftBank assumiu o negócio, em 2017, e aproveitou as habilidades da companhia para criar o robô humanoide Pepper e o Spot, um robozinho de quatro membros que chegou a ter mais de 400 kits de desenvolvimento comercializados no mundo, gerando US$ 30 milhões ao grupo na época.

Imagem: Divulgação/ Boston Dynamics

A Hyundai, de modo oficial, ainda não disse como será o andamento dos negócios com a Boston Dynamics e nem como se dará a incorporação completa da empresa. Vale lembrar que a empresa tem feito muitos investimentos em carros elétricos e tecnologia automotiva, o que se encaixa com esse investimento.

Fonte: Gizmodo e CanalTech