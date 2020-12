Revalida 2020: 1.277 formados no exterior fazem provas hoje (6/12) em Rio Branco

O número de inscritos no Acre no Revalida 2020 é de 1.277, segundo balanço divulgado neste domingo (6), dia das provas do exame que promove a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Aplicado pelo Inep desde 2011, o Revalida busca regularizar, no Brasil, o diploma de graduação em medicina expedido no exterior. O exame verifica a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos aos profissionais, em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país. A revalidação do diploma é responsabilidade das universidades públicas que aderirem ao instrumento unificado de avaliação representado pelo Revalida.

O objetivo é avaliar as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). As provas do Revalida 2020 estão sendo aplicadas em 13 capitais brasileiras: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Foram mais de 15 mil inscrições confirmadas.

Provas objetivas ocorreram pela manhã. À tarde são aplicados mais testes.

Confira o número de inscritos por cidade:

Manaus (AM): 765

Salvador (BA): 1.035

Fortaleza (CE): 898

Brasília (DF): 1.280

Belo Horizonte (MG): 749

Campo Grande (MS): 1.416

Belém (PA): 1.047

Recife (PE): 806

Curitiba (PR): 1.485

Rio de Janeiro (RJ): 642

Porto Alegre (RS): 1.254

São Paulo (SP): 2.899