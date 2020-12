Forças de Segurança apreendem 10 quilos de cocaína em Assis Brasil

Uma ação integrada das equipes do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou, na noite deste sábado, 5 de dezembro, na apreensão de 10 quilos de cocaína, na Rodovia Federal 317, no município de Assis Brasil. Quatro pessoas foram presas durante a ação.