Bando mantém cativeiro em Vista Alegre do Abunã, rouba camioneta e acaba preso em Acrelândia

Na madrugada desta sexta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre conseguiu prender três indivíduos armados, momentos após terem realizado crimes. A prisão do trio aconteceu no interior do Acre, mas os homens mantiveram a vítima amarrada no estado de Rondônia e subtraíram dela diversos bens, dentre os quais um veículo que foi recuperado pela polícia.

Por volta de 1h30min, no Km 10, da BR-364, em Acrelândia (AC), uma equipe da PRF realizava fiscalização e parou um veículo com dois passageiros, além do condutor. Na presença dos policiais, os viajantes apresentaram diversos sinais característicos de nervosismo e ansiedade. A suspeição fundamentou a realização de uma busca veicular detalhada e dentro do carro foram apreendidos uma carabina (calibre .22), uma garrucha (.32) e um revólver (.38) com a numeração raspada e todos municiados. Os indivíduos informaram que haviam realizado um roubo em uma residência na localidade de Vista Alegre do Abunã (RO), onde deixaram a vítima amarrada, e levaram da casa dinheiro, eletrônicos e outros pertences, incluindo o automóvel.

Diante das informações, os PRF entraram em contato com a vítima que confirmou a versão dos grupo, disse ainda que conseguiu se soltar e que havia sido agredida, com uma coronhada na cabeça. Os três homens receberam voz de prisão. As armas de fogo, o veículo e os bens roubados foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos legais.

A vítima agradeceu pela ação rápida da PRF e informou que em seguida seguiria para relatar os fatos à autoridade judiciária e reaver seus bens.