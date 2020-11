Sobe para 67,2 mil número de acreanos que podem votar com e-Título     

Do TRE/AC

Subiu para 67.285 o número de eleitores acreanos que realizaram downloads do e-Títulos. Desse total, 66.364 foram emitidos com biometria, o que facilita mais ainda a vida do eleitor na hora do voto. Os dados são de domingo passado, 22 de novembro. No balanço do dia 10/11, eram cerca de 25 mil downloads.

Com as recomendações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS), as facilidades proporcionadas pelo e-Título ganharam nova importância neste momento de pandemia de Covid-19.

O e-Título, que consiste na via digital do título eleitoral, passou recentemente por algumas atualizações. A principal delas é que o app agora mostra a foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na seção eleitoral e votar. Tal funcionalidade está disponível somente para quem realizou o cadastramento biométrico.

Outras mudanças foram feitas para oferecer maior proteção aos dados do usuário. O e-Título passou a exigir a resposta do eleitor a uma série de perguntas. Apenas as pessoas que responderem com sucesso a esse desafio poderão usar o aplicativo e suas funcionalidades. Há também a necessidade de criação de senha de acesso do eleitor ao app.