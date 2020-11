Review do novo jogo Spider-man Miles Morales; confira ja

Spider-Man: Miles Morales é um jogo da Insomniac Games disponível para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5), lançado em 12 de novembro pelo preço de R$ 249. O lançamento é uma continuação direta do Marvel’s Spider-Man, game de 2018 que tinha Peter Parker como personagem principal e que introduziu Miles Morales ao universo dos videogames. Agora, Miles é a estrela do jogo, e se desenvolve como um herói muito interessante ao longo da história. Confira, no review do TechTudo a seguir, a análise sobre gráficos, jogabilidade, diversão e outros detalhes sobre o novo jogo.

História

O tema central do game é a vida de Miles Morales, que ganhou recentemente seus poderes e está aprendendo a atuar como um herói ao lado de Peter Parker. No começo do jogo, os Homens-Aranha trabalham em dupla, com o mais velho coordenando as ações e explicando as coisas.

É aí que, de cara, surge uma das partes mais legais do jogo, quando o Rhino e vários bandidos fogem enquanto estão sendo transportados para a cadeia, e os heróis precisam contê-los. O Rhino acaba dando trabalho, e precisa ser perseguido por toda a cidade de Manhattan – o que já se torna uma ótima forma de você começar explorando o mapa.

Em certo ponto, porém, Peter Parker avisa que vai precisar fazer uma viagem e o novo Aranha vai precisar cuidar da cidade sozinho. É aí que o jogo se inicia para valer, e começa a se desenrolar a trama de Miles. Com a ajuda do seu amigo Ganke Lee, ele começa a resolver os crimes da cidade (por meio de um app desenvolvido por Lee), ao mesmo tempo que a megacorporação Roxxon e os terroristas da Underground começam a arrumar muitos problemas.

