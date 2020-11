Ação de políciais apreende 55kg de folha de coca, maconha e cocaína em Epitaciolândia

Uma operação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Companhia de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na prisão de um homem de 35 anos, com quase 55 quilos de drogas. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 23, no município de Epitaciolândia.

Foram apreendidos 54, 563 kg de entorpecentes, sendo 16,242 kg de folhas de coca, 28,106 kg de maconha e 10,215 kg de cocaína. A droga estava armazenada em uma residência no bairro José Hassem. No momento da abordagem, o homem que estava na casa ainda tentou fugir, mas acabou detido.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Federal do município, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.