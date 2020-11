OAB lança projeto “Minha 1a audiência!” para atender estudantes de Direito no Acre

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), por meio da Comissão da Jovem Advocacia (CJA), dá início ao projeto Minha Primeira Audiência, com o objetivo de mostrar a prática de audiências para os jovens advogados e acadêmicos que cursam do 5º período de Direito em diante. O projeto terá início no dia 1º de dezembro e conta com certificado de duas horas.

As experiências serão compartilhadas com os participantes, que terão auxílio de advogados tutores. Segundo Fernanda Catarina, presidente da CJA, o que motivou a criação da ação foram os constantes relatos de jovens advogados que solicitam orientações para participação em audiências.

A preparação será online, inicialmente passada por WhatsApp, com a criação do grupo e através da plataforma Zoom. As vagas são limitadas para jovens advogados e acadêmicos. “É um projeto em que vamos unir os jovens advogados e acadêmicos que têm interesse em aprender como que acontece uma audiência e a preparação. Contamos com uma equipe de advogados experientes para auxiliá-los durante o processo”, disse a presidente da Comissão.

Os que desejarem participar do projeto deverão preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail [email protected] até o dia 20 de novembro. A atividade conta com certificado de duas horas de aula em cada etapa, mediante apresentação de relatório para o advogado tutor.