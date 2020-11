Gladson Cameli avança com entrega de ônibus escolares nos municípios do Acre

Por W. Moraes, da Agência de Notícias do Acre

A educação pública do Acre segue recebendo importantes investimentos do governo do Estado. Desta vez, os municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves foram contemplados com quatro ônibus escolares para o transporte de estudantes da zona rural. O governador Gladson Cameli fez a entrega dos coletivos, nesta sexta-feira, 13.

Para a comunidade escolar de Mâncio foram destinados três novos ônibus, todos com acessibilidade para cadeirantes. Já em Rodrigues Alves, o governo destinou um moderno veículo que transportará os estudantes com mais conforto e segurança quando às aulas presenciais retornarem na rede pública estadual.

Ao longo desta semana, Cameli realizou a entrega de vários ônibus escolares nos municípios do interior. Em sua fala, o gestor reforçou seu compromisso com a juventude acreana, assim como o esforço de seu governo para oportunizar uma educação de qualidade para os mais de 160 mil estudantes da rede estadual, nos 22 municípios.

“Eu não quero decepcionar as crianças e os nossos jovens. É por eles que temos trabalhado dia e noite para criar as oportunidades e deixar um estado preparado para o futuro deles. Como governante, sei da importância transformadora da educação e temos feito tudo o que é possível para que os nossos estudantes tenham o melhor ensino”, afirmou.

Em julho deste ano, o governo fez a aquisição de 110 ônibus. Desta forma, o Estado dobrou sua frota e assegura a locomoção de mais de 10 mil estudantes em todas as regiões acreanas. Entre os automotores, 65 são ônibus com capacidade para 59 lugares, 19 são micro-ônibus com 29 lugares e outros 26 veículos são adaptados para alunos com deficiência, com capacidade para 19 lugares.