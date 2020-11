No Acre, número de eleitores com e-Título cresce mais de 100% em apenas seis dias

Até a manhã deste sábado, véspera do primeiro turno das Eleições 2020, mais de 45 mil eleitores do Acre já haviam baixado o aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral, que possibilita ao eleitor uma identificação na hora de votar.

Com o e-Título em mãos, o eleitor pode consultar o local da votação e até justificar seu voto, desde que este esteja fora do domicílio eleitoral, além de emitir uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.

Para os eleitores que realizaram o cadastramento biométrico, o e-Título já apresenta a foto, o que possibilita sua utilização como documento oficial para votar no dia 15 de novembro.

Em todo o Brasil, segundo informações atualizadas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de nove milhões de eleitores já baixaram o e-Título.