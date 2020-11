Cruzeiro do Sul vai receber ações de apoio à agricultura familiar

Valorizar a população rural e oferecer condições para mantê-la no seu habitat estão entre as prioridades da gestão do governador do Acre, Gladson Cameli, cujo direcionamento tem fortalecido cada vez mais as ações referentes à produção familiar.

Para conhecer avanços e carências dos produtores rurais em suas localidades, esta semana o titular da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, cumpriu agenda nos municípios do Vale do Juruá, acompanhado pelos técnicos dos escritórios locais da Sepa.

O governo do Acre está preparando uma forte ação de apoio à agricultura familiar em todo o estado para fortalecer a economia rural no pós-pandemia, em parceria com as prefeituras municipais. O pacote de apoio deve incluir o fomento à atividade agropecuária familiar, a oferta de crédito com condições especiais e a inclusão desses agricultores no Programa de Aquisição de Alimento (PAA).

Sabe-se a importância que a agricultura familiar exerce para a produção de alimentos, a soberania e segurança alimentar do estado. O governo quer garantir que eles tenham condições de continuar produzindo. E para que isso aconteça o estado está responsável por levar assistência técnica, mecanização, calagem, adubação do solo, insumos, escoamento e apoio na comercialização da produção. A ação representa 80% dos estabelecimentos agropecuários do estado.

Para o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, diante da pandemia e das dificuldades que os agricultores e agricultoras familiares estão enfrentando para produzir alimentos, comercializar a produção e para honrar com seus compromissos financeiros, o momento exige ações concretas e rápidas. “Por isso, visitar cada comunidade e conhecer os seus anseios nos fará ter uma visão de onde podemos começar “, comenta.

A agenda teve início no município de Cruzeiro de Sul, para conhecer e ouvir os agricultores familiares. A comunidade Olivença II foi a primeira a ser ouvida. Além da avicultura, ali verifica-se a produção de frutas, mandioca, batata-doce, farinha, ovos e hortaliças, entre outras culturas cujo resultado é direcionado à comercialização nos mercados de Cruzeiro do Sul e Guajará.

As mais de 50 famílias que compõem a comunidade solicitaram ao secretário o acesso a assistência técnica, insumos, sementes certificadas e a construção de canteiros suspensos.

Na terça-feira, 10, o secretário e técnicos da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural do Acre (Emater) local e Sepa estiveram no Ramal 12, no Projeto de Assentamento Florestal (PAF) Recanto, reunidos com os agricultores familiares da Sociedade Agrícola Acenom e visitaram plantios de arroz, feijão, banana, mandioca, milho, café e cacau. “O governo do Estado levará apoio técnico, insumos e equipamentos para que melhorar a produtividade local”, afirmou Edivan.

Na quarta-feira, 11, a agenda do secretário e das equipes, que incluíram técnicos do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), realizou uma visita ao Ramal da Preguiça, no Projeto de Assentamento Santa Luzia, para ouvir os mandiocultores na casa de farinha local. Eles querem ampliar o plantio de mandioca, e o governo do Estado irá apoiar a demanda com assistência técnica, auxílio no preparo do solo, cessão de insumos e facilitamento de acesso ao crédito rural.

Cadeia produtiva

Já na quinta-feira,12, o secretário esteve reunido com os membros da Associação de Agricultores Familiares Assis Brasil, localizada no Ramal do Macaxeiral. Ali, conheceu a Granjinha São Braz, do casal Antônio Vieira e Eucilene Alves.

O plantel avícola é de duas mil galinhas poedeiras, com produção diária de 1.800 ovos vermelhos, criadas no sistema cage-free, que dispensa o confinamento em gaiolas, deixando-as livres em solo. A planta comercial é constituída de quatro divisórias, onde ficam localizadas as salas de recepção, operacionalização, armazenagem e expedição de ovos, o que permite a padronização, a limpeza e o processo de desinfecção.

A granja conta com assistência técnica da Sepa local por meio do zootecnista Jalceyr Pessoa, que é doutor na área.