O Acre é proporcionalmente o 4o Estado com maior número de lanchas por habitante, com 249 embarcações registradas na Marinha do Brasil. Com 11,4 milhões de habitantes e 33,1 mil lanchas registradas na Marinha do Brasil, o Paraná é proporcionalmente o 2º estado do país com mais lanchas por habitante.

Calculando a taxa dessas embarcações para cada 100 mil habitantes, quem lidera é o Amapá (310), seguido pelo Paraná (290), Distrito Federal (271), Acre e Santa Catarina (247).

“Em 2019, a Marinha do Brasil tinha registradas 936 mil embarcações registradas no Brasil, divididas em 67 tipos diferentes. As lanchas estão entre as mais comuns, com 219 mil cadastros”, diz o portal Livre.

Em números absolutos, diz o Livre, o Paraná perde para São Paulo e Rio de Janeiro – 46 mil e 35 mil, respectivamente -, mas ultrapassa ambos na taxa por 100 mil ao possuir menos habitantes que os dois estados.

O levantamento completo pode ser acessado aqui