Rejeição ao trabalho de Bolsonaro cresce, enquanto aprovação ao governo cai

Depois de 3 meses com a aprovação de seu trabalho maior que a rejeição, a popularidade de Jair Bolsonaro começa a dar sinais de queda. É o que mostra pesquisa PoderData, divulgada nesta quinta-feira (12).

O levantamento aponta que 45% dos brasileiros aprovam a gestão. O percentual variou 3 pontos percentuais para baixo desde o último levantamento, feito 15 dias antes. Em um mês, houve queda de 7 pontos.

A administração do chefe do Executivo agora é desaprovada por 43% dos entrevistados, ante 42% no estudo anterior.

O levantamento ouviu 2.500 pessoas, em 501 municípios, nas 27 unidades da Federação, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais

