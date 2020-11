Controladoria Geral do Estado recebe doação de computadores do IBGE no Acre

O órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, que é a Controladoria Geral do Estado (CGE), recebeu a doação de 55 computadores para o reforço e desempenho de suas atribuições. A doação foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta quarta-feira, 11, em Rio Branco.

No total foram repassados 55 computadores completos com monitores, três notebooks e 20 roteadores. “A doação tem como objetivo contribuir com o desempenho dos serviços em órgãos públicos neste caso em específico. A Controladoria já decidiu também ajudar outras instituições pertencentes a área da saúde e segurança, e nos sentimos satisfeitos em poder contribuir. Nos colocamos sempre à disposição”, disse Marcos Esteves, chefe do IBGE, no Acre.

As máquinas foram recebidas pelos representantes do Estado, controlador Luiz Almir Brandão, porta-voz do governo, Mirla Miranda e diretora-presidente do Igesac, Izanelda Magalhães.

De acordo com o controlador, das 55 unidades recebidas pelo órgão, 30 serão direcionadas ao Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac) e outros seis à uma delegacia especializada de Polícia Civil. “Essa doação é importante pra nós, pois da forma convencional, com processos de cotação e licitação, demoraria a sair do papel. Já temos uma relação muito próxima com o IBGE, e só temos a agradecer pela doação, pois estaremos beneficiando também outras instituições importantes, impulsionando e melhorando a prestação de serviço à população”, informou Luiz Almir.

A diretora-presidente do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), Izanelda Magalhães, também agradeceu a doação de computadores destacando ser esta a primeira desde a criação do instituto. “Esse repasse que está sendo realizado pelo IBGE e CGE para nós, vai nos ajudar a padronizar a gestão de algumas unidades de saúde. Vamos fazer o uso desses equipamentos da forma mais útil e eficiente possível. Agradeço a todos os envolvidos pelo esforço e ainda quero nos colocar à disposição para novas parcerias. Também agradeço ao governo que foi quem indicou a Igesac para sermos beneficiados com esses equipamentos”, finalizou a diretora.