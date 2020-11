Saúde contabiliza 187 novos casos e duas mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (11) no Acre

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 187 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 11. Assim, o número de infectados subiu de 31.926 para 32.113 nas últimas 24 horas.

O Acre, até o momento, registra 87.366 notificações de contaminação pela doença, sendo que 54.726 casos foram descartados. Atualmente 527 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) e pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 29.321 pessoas já receberam alta médica da doença. Enquanto isso, 110 pacientes seguem hospitalizados.

Mais 2 óbitos do sexo feminino foram notificados nesta quarta-feira, 11, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 705 em todo o estado. A Sesacre informa, ainda, que foi retirado da estática o óbito de A. R. B,. de 36 anos, registrado no boletim de terça-feira, dia 10. Foi identificado que a Covid-19 não foi incluída como uma das causas básicas da morte, e sim como condição pré-existente que não teve relação direta com o óbito em questão.

Os óbitos desta quarta-feira são:

M. F. E. S., de 35 anos, moradora de Marechal Thaumaturgo, deu entrada no dia 1º de novembro, na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), e faleceu no dia 9.

S. S. A., de 70 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 8 de novembro, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), vindo a óbito no mesmo dia.