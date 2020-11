Neste ano 2020 as comunidades daimistas comemoram o centenário de nascimento do Padrinho Sebastião, pioneiro da doutrina do Santo Daime.

A programação de eventos tem continuidade nesta terça-feira (3) com a realização do 1o Encontro de Pesquisadores do Santo Daime, que contará com a presença de Vera Fróes, historiadora da Universidade Federal do Acre, além de vários outros especialistas.

O evento ocorrerá às 17h30 pelo horário de Rio Branco e será transmitido pelo Canal Jagube, do YouTube.