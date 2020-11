Acre tem dois vice-líderes do governo Jair Bolsonaro no Congresso

O senador Jorginho Mello (PL-SC) foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ser o novo vice-líder do governo no Congresso. A legenda faz parte do chamado Centrão. A iniciativa seria mais um gesto de aproximação com o Centrão. As informações foram publicadas pelo Poder360, nesta sexta-feira (30).

À reportagem, o parlamentar afirmou que ficou sabendo da escolha através dos líderes do governo no Congresso e no Senado, Eduardo Gomes (MDB-TO) e Fernando Bezerra (MDB-PB). “A conversa já vem desde a semana passada. Estou no interior de Santa Catarina fazendo campanha”, disse o senador. “Agradeci, o serviço continua”, completou.

Confira a lista de vice-líderes do Governo Bolsonaro no Congresso:

senador Jorginho Mello (PL-SC);

senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)

senador Marcio Bittar (MDB-AC)

senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

senador Marcos Rogério (DEM-RO)

deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP)

deputado Claudio Cajado (PP-BA)

deputado Pedro Lupion (DEM-PR)

deputado Pr. Marco Feliciano (Republicanos-SP)

deputado Eros Biondini (Pros-MG)