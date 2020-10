Fernando Nóbrega toma posse como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), desembargadora Denise Bonfim, empossou, na manhã desta segunda-feira, 26, o magistrado Fernando Nóbrega, como membro substituto da Classe de Juiz de Direito da Corte Eleitoral Acreana, para o biênio 2020/2022. O ato ocorreu no gabinete da Presidência do Tribunal.

Após a leitura do termo de posse, a desembargadora-presidente Denise Bonfim desejou boas-vindas ao novo membro da Corte.

Fernando Nóbrega da Silva é natural de João Pessoa (PB), onde nasceu no ano de 1971. Formou-se em Direito na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Estado de Rondônia, no ano de 1997.

Na magistratura acreana, o novo membro do TRE já atuou nas Comarcas de Brasiléia, Senador Guiomard, Xapuri, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba, onde também exerceu atividades eleitorais.