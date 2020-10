Chefão do crime em Bujari é preso após longa investigação policial

Ascom/Polícia Civil

Na madrugada desta segunda-feira, 19, a Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Coordenação de Recursos Especiais (Core) e do Núcleo de Captura (Necap), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, visando capturar dois foragidos da Justiça, logrando êxito em realizar as duas prisões.

Entre os presos estava J. DA S. F., apontado como líder da organização criminosa na cidade de Bujari.

O investigado conseguiu se evadir de uma ação realizada naquele município no dia 28 de agosto do ano corrente.

Com as provas coletadas na operação, representou-se pela prisão do mesmo pela prática do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Após deferimento, foi diligenciado no sentido de localizá-lo, logrando êxito em prendê-lo hoje, em uma casa situada nas proximidade da Cidade do Povo.

Durante a ação realizada ainda em agosto, a Polícia Civil apreendeu drogas e armas, comprovando a participação do investigado na prática de diversos crimes, pelos quais será processado pela Justiça do Acre.

O outro preso, J. M. de O., possui condenação de 16 anos e 11 meses de reclusão pela prática de roubo e era investigado pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil.

Na posse do mesmo, foram encontradas provas que indicam que ele é integrante de organização criminosa, dando ensejo a lavratura de auto de prisão em flagrante.