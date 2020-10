Sefaz propõe Conselho Consultivo para demandas dos empresários acreanos       

O Secretário de Estado da Fazenda do Acre, Rômulo Grandidier, se reuniu nesta quinta-feira, 15, com empresários da capital com o intuito de estreitar o relacionamento entre os diversos segmentos, trocar idéias, experiências e propor a criação do Conselho Consultivo.

Estavam em pauta temas de interesse dos setores empresariais de Rio Branco, como: a desburocratização dos serviços prestados pela Secretaria de Fazenda, as demandas dos segmentos, bem como pontos ligados ao desenvolvimento econômico do estado e a importância das partes envolvidas no incremento da arrecadação e eventuais dúvidas sobre a legislação tributária, conforme destacou o também presente Breno Caetano, Secretário Adjunto da Receita Estadual.

Outro ponto importante é a parceria entre a classe empresarial e a Secretaria da Fazenda, no intuito de formar o Conselho Consultivo que envolva um representante de cada classe das diversas áreas, com o foco na organização e no posicionamento de mercado além de fortalecer o diálogo com o estado no sentido de suscitar dúvidas em relação a legislação Estadual.

“Consideramos que a classe empresarial tem contribuído substancialmente com o desenvolvimento econômico do estado. Nosso intuito é fortalecer a parceria para que possamos simplificar os problemas burocráticos, para que o estado possa crescer e contribuir com a iniciativa privada na geração de emprego e renda para a população” destaca o Rômulo Grandidier, Secretário da Fazenda.

O presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre, Rubenir Guerra, diz que a reunião foi uma oportunidade de aproximação entre os empresários e o Poder Executivo.

“O objetivo do conselho é fomentar os segmentos, defendendo e fortalecendo as atividades como fator importante para a economia do Estado do Acre”, explica Guerra.