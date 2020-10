Postos fiscais são reformados no Acre; Tucandeira recebe manutenção viária  

O Departamento de Rodagens do Acre (Deracre), avança nos serviços de recuperação e manutenção do pavimento asfáltico no pátio do Posto Fiscal da Tucandeira garantindo melhorias nas condições de segurança e trafegabilidade.

“A Tucandeira está ganhando recapeamento asfáltico no local que dá acesso aos veículos e no pátio, após a recuperação em seu pavimento, com a execução de macadame e reparos nas drenagens superficiais”, disse Petrônio Antunes, Diretor Presidente do Deracre.

Segundo o Secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, “as melhorias fazem parte de uma série de medidas que serão implementados para os Postos de Fiscalização do Estado, como iluminação, malha asfáltica e de modernização dos prédios“.