Bombeiros resgatam cobra Caninana com mais de dois metros em Rio Branco

Na tarde dessa quarta-feira, dia 14, a guarnição do 3º BEPCIF em Rio Branco, foi acionada via 193, para capturar uma cobra, Caninana, Spilotes pullatus, de 2,10m. O animal estava em uma residência no bairro Pedro Roseno.

Chegando ao local, os militares constataram que a cobra estava intimidando as pessoas da casa.

A guarnição utilizou os materiais necessários para capturar o animal. A caninana não é peçonhenta, portanto nenhum dano ou toxina foi transmitido. Os bombeiros soltaram em uma área de mata aberta e distante da zona urbana.