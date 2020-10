Depasa define procedimentos para evitar problemas no abastecimento de água em Rio Branco

Com o objetivo de garantir água tratada com qualidade, regularidade e em quantidade suficiente, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) encaminha novas ações emergenciais.

Em reunião com diretoria e equipe técnica, esta semana, o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão, detalhou o plano de ação que inclui a implementação do plano de setorização e aplicação de procedimentos operacionais nas estações de captação para prevenir situações críticas.

O plano de setorização estabelece parâmetros para otimização de recursos e propõe soluções para distribuição de água de forma setorizada para todos os bairros da capital.

Os procedimentos operacionais incluem revisão diária dos equipamentos e manutenções preventivas. A medida contempla elaboração e rigoroso cumprimento de cronograma de trabalho, que envolve recursos humanos, materiais e equipamentos. Ações preveem vistorias periódicas e manutenção preventiva das estruturas que compõem o sistema de abastecimento de Rio Branco. O trabalho começou com visita aos reservatórios e mapeamento dos registros do sistema.

Em visita técnica aos reservatórios do sistema de abastecimento de água de Rio Branco, nesta quarta-feira, 14, Luiz Felipe Aragão vistoriou instalações, equipamentos e conversou com a equipe técnica responsável pelos reservatórios Calafate, Portal e Santo Afonso. A atividade tem como objetivo identificar e prevenir problemas que possam comprometer a distribuição de água na capital. O trabalho continua nestas quinta e sexta (15 e 16) com visita a outros oito reservatórios que compõem o sistema de distribuição de água da capital.

Efeito pandemia

A pandemia causada pelo novo coronavírus impôs dificuldades que, para além de recursos financeiros, exigem logística específica, capaz de garantir equipamentos, materiais e insumos, como tubos de 400mm utilizados na rede de distribuição de água e que, atualmente, não são disponíveis para pronta entrega.

“A manutenção e recuperação de adutoras é mais um esforço que todos os dias mobiliza grande estrutura para garantir que a água chegue aos nosso usuários. Os recursos são providenciados sempre conforme a necessidade e a complexidade do problema a ser solucionado”, enfatiza o diretor presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão

Com o objetivo de garantir os recursos materiais necessários à manutenção do sistema, vários processos licitatórios já estão em andamento para aquisição de máquinas, equipamentos e insumos. O trabalho em parceria com outros órgãos do poder público também tem sido estratégia para minimizar o impacto causado pela falta de materiais.

Desperdício

Embora todo esforço e investimento para garantir água tratada, o desperdício ainda é um fator que compromete a distribuição na capital. Estudo do Instituto Trata Brasil mostra que 61% da água distribuída no Acre vão pelo ralo. O estado é o quarto em perda de distribuição de água, ficando atrás dos estados do Amapá (68%), Amazonas (71%) e Roraima (73%).

As perdas podem ocorrer por vazamentos nas unidades de produção, rede de distribuição e, ainda, na casa dos usuários onde há vazamentos ou que não contam com boias para evitar o desperdício de água tratada quando o reservatório está abastecido. “Nesse sentido, trabalhamos duro para eliminar vazamentos na rede e em nossas unidades, e contamos sempre com a conscientização e colaboração da população, que nos informa onde ocorre o desperdício”, destaca Luiz Felipe.