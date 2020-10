Fisioterapeuta é profissional essencial para recuperação de pacientes com Covid-19

Por meio de movimentos corporais, os profissionais fisioterapeutas ajudam milhares pessoas que precisam de reabilitação. Assim, em meio à pandemia de Covid-19 esses servidores são peças fundamentais na recuperação de pacientes acometidos pela doença. No Acre, esses pacientes estão no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), nos prontos-socorros e nas outras unidades de saúde de todo o estado.

“São profissionais de primordial importância, pois acompanham o paciente desde o primeiro momento da internação, até o processo todo da doença que eles passam dentro da unidade, e após esse período, na reabilitação”, destacou a responsável pelo Into-AC, Lorena Seguel.

Sancionada em 2015, a Lei nº 13.084 estabelece o Dia Nacional do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, nesta terça-feira, 13. Esses profissionais são habilitados para atuarem nas áreas de fisioterapia clínica, saúde coletiva e educação.

Tendo como base os movimentos para fortalecimento da musculatura, garantindo uma maior mobilidade, na fisioterapia clínica, por exemplo, o profissional está habilitado a atuar em hospitais, clínicas e centros de reabilitação. Já na saúde coletiva, é ele quem promove e orienta grupos de pessoas para uma qualidade de vida saudável.

“Eles ajudam para que o paciente tenha melhores respostas nos tratamentos médicos e participam junto com a equipe multidisciplinar. Eles são tão importantes quanto todos os outros profissionais de saúde”, finalizou a responsável pelo Into-AC, Lorena Seguel.

Na educação, são eles que atuam em cursos de graduação e pós-graduação, dando continuidade a essa profissão que, inclusive, age como uma maneira de prevenção a comorbidades.