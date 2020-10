Governo federal garante novas escolas rurais e indígenas no Acre para 2021

O Governo do Estado do Acre garantiu na tarde desta terça-feira, 13, em Brasília, o apoio do governo federal para a construção de novas escolas rurais e das escolas indígenas ambientais modulares em 2021. A comitiva acreana liderada pelo secretário de Educação, Mauro Sergio Cruz, foi recebida por Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), do Ministério da Educação.

Lopes da Ponte foi apresentado aos projetos de escolas modelos rurais e indígenas, essas últimas em estilo futurista, e afirmou estar surpreso com a qualidade do planejamento, sobretudo porque o governo do Estado se preocupou com questões como a autossuficiência e a funcionalidade dos espaços escolares.

“Vocês terão todo o nosso apoio para a sua concretização. Entendemos que este é o caminho para o desenvolvimento regional, o de proporcionar uma educação de qualidade para todas as nossas comunidades”, ressaltou o presidente do Fundeb, no encontro com o secretário de Educação do Acre.

Participaram também da audiência os deputados da bancada acreana em Brasília, Vanda Milani (Solidariedade), Alan Rick (DEM) e Manuel Marcos (PRB), Francineudo Costa, presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec), além de membros da Representação do Estado em Brasília.

“Fomos muito bem recebidos e estamos muito felizes de termos o aval do Fundeb para as novas escolas em 2021, e que sem dúvidas, será mais um trunfo do governador Gladson Cameli para a nossa população da zona rural e indígena”, comemorou o secretário Sergio Cruz.

Nesta quarta-feira, 14, o titular da SEE tem audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, com a participação do governador Gladson Cameli. Em todas as reuniões que mantém no Distrito Federal, o secretário apresenta o planejamento arquitetônico para as obras, já produzido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), como base em conceitos como adaptabilidade, funcionalidade, tecnologia, versatilidade e viabilidade.

Mais ônibus escolares

Seis novos ônibus escolares do tipo Ore, para operar em terrenos adversos, serão entregues em novembro próximo ao governo do Estado, que serão comprados por meio de recursos de emendas de bancada do deputado Manuel Marcos.

Segundo o secretário Sergio Cruz, os veículos fazem parte de um lote de 17, dos quais 11 virão para o Acre em 2021, reforçando toda a frota.