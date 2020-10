Balança comercial do Acre tem saldo positivo de US$2 milhões em agosto

Conforme dados publicados pelo Ministério da Economia, no mês de agosto de 2020, as exportações do Acre somaram US$ 2,41 milhões e as importações, US$ 0,13 milhão, com saldo positivo de US$ 2,28 milhões.

No ano, as exportações já totalizam US$ 26,3 milhões e as importações, US$ 1,84 milhão, com saldo positivo de US$ 24,46 milhões.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim mensal completo, referente ao mês de outubro de 2020 que será disponibilizado através do site do observatório: https://forumdoacre.org.br/observatorio.