Twitter lança recurso para informações sobre as #Eleições2020 e emojis especiais

Do TSE

O Twitter lança nesta semana, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (@TSEjusbr), um recurso que dará às pessoas mais acesso a informações sobre as #Eleições2020. Na busca por termos relacionados ao tema na plataforma, o primeiro resultado da pesquisa, apresentado no topo da lista, será uma notificação com um link para página do TSE com dados úteis sobre o processo eleitoral e as medidas sanitárias para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus no dia da votação. O serviço tem como intuito deixar a população mais informada a respeito do tema.

Durante o anúncio da parceria, feito nesta sexta-feira (2), o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, agradeceu ao Twitter por se unir à Justiça Eleitoral no enfrentamento da desinformação para que sejam realizadas eleições limpas.

“O Twitter é um dos protagonistas da revolução digital, que trouxe inúmeras coisas boas, mas, como tudo que é novo, precisa de uma educação midiática para que possamos, de forma construtiva, elevar o debate”, disse.

Segundo Barroso, o Twitter dá voz ao cidadão e permite que ele se manifeste em um espaço público. “Nossa parceria valoriza a liberdade de expressão. Esse debate público é muito importante para a democracia, que depende que os eleitores se manifestem a partir do voto, devidamente informados e esclarecidos”, enfatizou Barroso.