Confronto de PMs e grupo armado deixa mortos e feridos em zona de conflito agrário de  Mutum-Paraná (RO)          

A Polícia Militar de Rondônia enviou neste domingo (4) um grande contingente a uma fazenda localizada a 30 quilômetros de Mutum-Paraná, distrito de Porto Velho, para resgatar PMs que teriam sido tocaiados por grupo armado naquela região.

Os PMs tocaiados foram ao local após o assassinato do tenente da reserva Figueiredo Sobrinho, que pescava com amigos na região, mais uma zona de conflitos agrários na Ponta do Abunã.

Os pescadores foram espancados e o tenente recebeu um tiro na cabeça, segundo informes, e morreu na sede da fazenda. Os demais feridos foram levados para unidade de saúde em Mutum e Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

Aciondos, PMs foram checar a situação. Apo chegarem ao local, as viaturas foram cercadas e houve troca de tiros com resultado tido como “catastrófico” pela própria PM. Mais um PM foi morto, elevando para doois o número de vítimas fatais nesse episódio.

A PM e outras forças policiais seguem na região em busca dos matadores.