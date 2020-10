Justiça Eleitoral reúne emissoras de rádio e TV para debater horário gratuito nas eleições

A 9ª Zona Eleitoral está convocando os representantes das emissoras de rádio e televisão, bem como os representantes de partidos e coligações que registraram candidaturas no pleito municipal de 2020 para participar de audiência pública no dia 5 de outubro, às 9h no plenário do Tribunal Regional Eleitoral.

O encontro tem a finalidade de elaborar o plano de mídia do horário eleitoral gratuito nas eleições municipais deste ano.

O plenário do TRE está localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389, Bairro Isaura Parente, na capital acreana.