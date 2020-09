Nos últimos dias assessores mais próximos do governador Gladson Cameli têm ouvido que, passa pela sua cabeça ter uma conversa com o deputado federal Flaviano Melo (MDB), para discutir a sua entrada no partido. De posse desta informação, liguei ontem ao Flaviano, para saber o que achava desta hipótese. Foi pragmático na resposta: “Qual é o partido que não quer ter um governador? Todo partido não trabalha para chegar ao poder? Se for procurado, com prazer vou reunir o partido e colocar o assunto em discussão, porque no MDB se discute tudo, não vejo empecilho à sua entrada,” destacou ontem o presidente do MDB, Flaviano Melo, ao BLOG. Caso entre no MDB, o Gladson estará dando um passo seguro em relação á sua reeleição. O MDB é um partido estruturado, tem deputados federais, senador, deputados estaduais e prefeitos, e com a mexida desta pedra estaria tirando o MDB de uma eventual aliança com o PSDB e com o PSD, para disputa do governo em 2022, com a candidatura ao governo do senador Sérgio Petecão (PSD). Gladson ficou sem clima para permanecer no PROGRESSISTAS depois que a sigla avalizou a candidatura de Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) a prefeito de Rio Branco, mesmo contra a sua vontade. E no PSDB também não há lugar para se filiar, porque tem desafetos como a deputada federal Mara Rocha (PSD). O MDB seria um porto seguro para 2022. Agora é esperar para saber ou não se vai de fato procurar o MDB.

ENTUSIASMO BATEU

INDO PARA A ELEIÇÃO a eleição municipal, o deputado federal Flaviano Melo (MDB) se mostra entusiasmado, com a chance do deputado Roberto Duarte (MDB) chegar ao segundo turno na disputa da prefeitura de Rio Branco. Crê que, depois que Duarte caiu em campo, só cresceu.

BISPA DE CABEÇA

A VICE ANTÔNIA LÚCIA (PL), entrou de cabeça na campanha do Roberto Duarte (MDB) á PMRB. Seu marido, deputado federal Silas Câmara (PL-AM), esteve por aqui ajudando na amarração de parcerias com lideranças evangélicas e na montagem de núcleos nos bairros.

NÃO GOSTOU DA BRINCADEIRA

O BLOG tem informação de que o governador Gladson Cameli voltou descontente de Cruzeiro do Sul da reunião com ministros, onde nas falas pouco foi citado, como se a sua presença não fosse importante no evento. O problema do Gladson é que tem o poder e não sabe usar.

PODER É PARA USAR

OS AJUSTES que tem que fazer na sua administração, ele tem que fazer agora. Medidas duras devem ser tomadas de imediato e de uma vez, as bondades têm de ser aos poucos, já ensinava Maquiavel no seu livro “O Princípe”. Ou os seus problemas viram uma bola de neve.

A MISÉRIA CONTINUA

Dois ministros vieram ao Acre. Deixaram um dinheiro para arrumar uma estrada, e foram embora. Este tipo de ajuda merreca do governo federal vem se repetindo há décadas e a economia acreana continua miserável. E, a maioria da povo passando privação. Este tipo de ajuda é paliativa, o que o Acre precisa do governo federal e de um Plano de Desenvolvimento.

TRATADOS COMO HERÓIS

E SÃO TRATADOS como heróis, como se a merreca que deixaram vai resolver os problemas do estado, que continua na dependência da economia do contracheque e do FPE. Querem dar esta visita como um grande feito? Ora, bolas, vão arrumar uma lavagem de roupa.

NEM CAMELI E NEM SALES

“NEM COM os Camelis e nem com os Sales, Cruzeiro do Sul não tem dono”. É basicamente com este discurso para a população que o candidato a prefeito pelo PSL, sargento Adonis, vem crescendo na aceitação de sua candidatura. Se cair na simpatia popular pode decolar.

AONDE CHEGA DISCURSA

UM DEPUTADO do Juruá, que pediu para não ser citado seu nome, se disse ontem preocupado com a campanha do candidato Adonis (PSL). “Aonde ele chega e tem uma aglomeração faz discurso pelo fim das oligarquias dos Cameli e dos Sales, na prefeitura de Cruzeiro do Sul, e está pegando”, comentou ao BLOG. É uma opinião de quem conhece bem a política do Juruá.

HÁ UM PROBLEMA

MAS TAMBÉM há uma ressalva a se fazer: não será fácil para um candidato sem base política derrotar um nome apoiado pelo governador Gladson Cameli, como o Zequinha (PROGRESSISTAS); nem um Fagner Sales (MDB), apoiado pelo ex-prefeito Vagner Sales. Mesmo em política não havendo o impossível. E a campanha está começando para valer agora.

CORRENDO OS BAIRROS

ERRA QUEM APOSTAR que, o candidato a prefeito da capital, professor Minoru Kinpara (PSDB), estagnou a sua campanha. A informação que tenho é que o Minoru está direto nos bairros, o que pode consolidar ainda mais o seu nome na corrida para a prefeitura de Rio Branco.

A DISCUSSÃO É A CIDADE

O TEMA CENTRAL da campanha será a discussão de como se encontra a cidade. Quais são as carências dos bairros? Por qual razão o poder público não chegou a uma grande parte da cidade? Este será o eixo de todos os candidatos a prefeito pela oposição, é inevitável o debate.

JINGLE ANIMADO

A MÚSICA de campanha do candidato a prefeito da capital, Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), está pronta e bem animada. Tem como eixo central um “homem de palavra”. Vamos ver se vai virar moda, como foi a musiquinha do senador Sérgio Petecão (PSD), na última campanha.

USANDO BEM

Minoru Kinpara (PSDB), Jarbas Soster (AVANTE), Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) e Roberto Duarte (MDB) estão usando bem as redes sociais. Esta é uma ferramenta que atinge milhares de pessoas, e pode ser uma ajuda importante numa campanha. Mas nada substitui a visita.

NOVIDADE NA ÁREA

NÃO SERÁ NENHUMA NOVIDADE se, além da ex-deputada Juliana Rodrigues (REPUBLICANOS), outro deputado estadual venha a perder o mandato por causa do recálculo dos votos da última eleição, que pode mudar o quadro posto. É bom ficar de olho no movimento do TRE-AC.

FORÇA CONSIDERÁVEL

A PARTICIPAÇÃO efetiva do senador Sérgio Petecão (PSD) na campanha do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) para a prefeitura da capital é um fato relevante para o candidato. Nunca nas campanhas anteriores, Bocalom teve alguém do peso do Petecão engajado na sua candidatura.

GRANDE INTERROGAÇÃO

O PT, seja nas vitórias ou nas derrotas eleitorais, sempre mostrou ter um nicho de apoiadores fortes na capital. A grande interrogação é se após a fragorosa derrota no último pleito, o quadro mudará ou não. O candidato Daniel Zen é um petista de DNA e sempre fiel ao partido.

VAMOS AGUARDAR AS PESQUISAS

VAMOS AGUARDAR as pesquisas para ver como virá posicionado o candidato Daniel Zen (PT). Ver também qual é o poder de transferência de votos do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, que deixou o poder e continua muito querido e respeitado pela população.

JÁ ERA RESPEITADO

NÃO CHEGA a ser muita surpresa o candidato a prefeito de Tarauacá, Abdias da Farmácia (DEM), aparecer bem posicionado na disputa da prefeitura do município. Abdias sempre foi uma figura muito respeitada na cidade, e isso ajuda muito uma candidatura.

FRASE MARCANTE

“Democracia é quando mando em você, ditadura é quando você manda em mim”. Millôr Fernandes