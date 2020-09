Manutenção do aeroporto de Feijó custará R$17 mil, anuncia Gladson

O governador Gladson Cameli visita nesta sexta-feira (18) os municípios de Manoel Urbano, Feijó e Tarauacá para assinar ordens de serviço de manutenção dos aeroportos. A Seinfra fará o trabalho.

“Em Feijó, os serviços serão feitos em parceria com a Prefeitura do município e vamos investir R$ 27.063,38. A Seinfra realiza a manutenção do terminal de passageiros e cercamento patrimonial, para evitar a passagem de animais na pista”, relatou o governador.

Segundo ele, o Deracretambém já está trabalhando no aeroporto e realiza a manutenção da pista e iluminação noturna, que vai possibilitar o uso da pista em casos de emergências à noite.

“É uma obra muito importante que vai atender às necessidades da população, levar mais segurança e conforto, além de tornar o aeroporto de Feijó o terceiro do estado a ser homologado para pousos noturno”, disse.