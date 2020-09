Comitê não avança e mantém Acre na faixa amarela de risco da Covid-19

Thaís Farias

do ac24horas

A 7ª coletiva de imprensa realizada pelo governo do Acre e membros Comitê do Pacto Acre sem Covid, transmitida na tarde desta sexta-feira, 18, anunciou que todas as regiões do Estado se mantém na Bandeira Amarela na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus. Apesar de alguns indicadores terem apresentado melhora, o cenário geral continua o mesmo, fazendo com que o Acre não migre para a Bandeira Verde.

Os dados analisados dizem respeito ao período de 14 dias, entre 30 de agosto e 12 de setembro. A coordenadora do grupo, a farmacêutica Karolina Sabino, explicou: “tivemos evolução positiva em alguns indicadores, tímidas, mas tivemos. No entanto, essa evolução ainda nos permite continuar na bandeira amarela”.

Assim, permanecem as mesmas restrições adotadas perante aos estabelecimentos que podem ou não funcionar nesse período. “O apoio da população é muito importante para que possamos ter critérios para migrar para a faixa verde”, disse Sabino.

Os profissionais de saúde ressaltaram que a pandemia ainda não acabou. “Precisamos preservar as medidas preconizadas pelas autoridades de saúde para evitar a contaminação pelo coronavírus, como uso de máscara, manter distanciamento e higienização das mãos”.

O objetivo do Estado nesse momento é controlar os novos casos, internações e óbitos. O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 já reiterou inúmeras vezes que, conforme o aumento no número de novos casos da doença e o índice de internações, o Acre pode regredir para a faixa laranja ou progredir para a Bandeira Verde, onde todos os setores são liberados para reabertura.

São avaliados os indicadores: isolamento social; notificações por síndrome gripal; novas internações por síndrome respiratória aguda grave; novos casos confirmados de covid-19; novos óbitos por covid-19; ocupação de leitos clínicos por pacientes com coronavírus e ocupação de leitos de UTI por pessoas acometidas pela covid-19.

Nessa sexta, o Acre somou mais de 200 novos casos da doença, chegando a 26.942 contaminados e teve mais uma morte, totalizando 647 óbitos em todo o estado.