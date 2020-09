Acre é o 2o da Amazônia em infecção de Covid-19 na enfermagem

O Acre é, na região Norte, o 2o Estado com maior número de profissionais da enfermagem infectados pela Covid-19, perdendo apenas para o Amapá. O Acre tem até o momento, 699 contaminados enquanto o Amapá registra 1.314.

Os dados do Observatório da Enfermagem, plataforma do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) criado para monitorar a incidência da Covid1-19 na categoria, mostram que são nove os mortos pela doença no Acre.

O município de Rio Branco vem realizando testagem em massa dos trabalhadores nas unidades de saúde visando ampliara o acompanhamento a esses profissionais. Os sindicatos ligados à saúde seguem reclamando da falta de equipamentos de proteção individual e das más condições de trabalho em determinadas situações.

O Governo do Acre diz o contrário. Todas as unidades estão abastecidas com o material necessário à proteção dos trabalhadores e há compensação financeira para quem atua na linha de frente.