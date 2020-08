A informação foi passada ontem á tarde ao BLOG pelo governador Gladson Cameli. O apoio ao candidato do MDB a prefeito de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales, foi confirmado em conversa que tivemos sobre vários assuntos políticos. “Vou para o palanque do Fagner, está decidido”, disse resoluto o governador. Dentro deste contexto muda a coligação que sustenta a candidatura do Fagner, o vice deverá ser o professor Zequinha (PROGRESSISTAS), e sairá o candidato à vice do PSDB, Luis da Papelaria. Foi que disse ao BLOG o ex-prefeito Vagner. “Não vou trocar o apoio do governador pelo PSDB”, confirmou Vagner Sales. A notícia do apoio de Cameli ao candidato do MDB já tinha sido comunicada ontem ao senador Márcio Bittar (MDB) e à deputada federal Jéssica Sales (MDB). O anúncio oficial deverá ser feito em Cruzeiro do Sul, logo após o retorno do governador Gladson. A tendência do ex-prefeito Ilderlei Codeiro será a de não acompanhar a nova chapa e vir somar com a candidatura a prefeito do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD). Rifado da chapa, o PSDB ainda não se pronunciou se continuará apoiando a candidatura do Fagner Sales (MDB) ou se em represália irá somar com a candidatura de Henrique. O grande articulador para que a aliança entre MDB e PROGRESSISTAS ocorresse foi o senador Márcio Bittar (MDB), que já tinha levado o governador a apoiar Leila Galvão (MDB), em Brasiléia.

COM O NICOLAU, O BURACO É MAIS EMBAIXO

O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) me ligou ontem em meio a uma reunião na sua casa com dirigentes de 12 partidos e as presenças do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) e do professor Zequinha (PROGRESSISTAS), para dizer que acabava de ser fechada uma chapa com Zequinha para prefeito e Henrique de vice. “Dei minha palavra que vou apoiar esta chapa, sou homem de palavra, não volto atrás, e o Zequinha não será vice do MDB, mas será candidato à prefeitura do nosso grupo. Não vamos ganhar nada se juntando ao grupo do Vagner Sales”, falou Nicolau ao BLOG.

MEU PARTIDO EM PRIMEIRO LUGAR

O deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) destacou que respeita a decisão do governador Gladson de se juntar ao MDB, mas não vai lhe acompanhar se apoiar mesmo a candidatura do Fagner Sales (MDB) a prefeito de Cruzeiro do Sul. “O meu partido em primeiro lugar. Tenho o aval da presidente regional do (PROGRESSISTAS), senadora Mailza Gomes, sou o presidente da Assembléia Legislativa, tenho respalo do presidente municipal Zequinha, e não vou trabalhar para fortalecer o partido de um adversário político. Isso está decidido.” Disse um convicto Nicolau.

UMA GRANDE TRAPALHADA

A dedução que se chega é que o senador Márcio Bittar (MDB) e os que estavam nesta articulação deixaram este angu criar caroço. Tomaram uma decisão de levar o Gladson Cameli para apoiar o MDB, sem conversar e não tendo o mínimo respeito pela liderança do deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS), foi um erro grosseiro e amador. E ainda passaram por cima do Zequinha. É a velha história de oferecer uma mercadoria sem ter na prateleira. Redundou numa grande trapalhada. E, agora não tem como o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) voltar atrás, sob pena de ser desmoralizado. O Márcio, experiente, já era para ter aprendido que em política não se dá pitaco em partido alheio, e que todo apressado acaba comendo cru.

CONFUSÃO PARA MAIS DE METRO

O resultado disso tudo é que, se não bastassem os outros problemas políticos do governador Gladson Cameli com aliados que estavam no seu palanque na última eleição, jogaram no seu colo um porco espinho para ele acariciar, no seu reduto, em Cruzeiro do Sul. Que loucura!

PARTIDO FECHADO

Esqueceram nisso tudo de combinar com o deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) desta aliança com o MDB. E que este já tinha fechado o pacote de candidatura própria do PROGRESSISTAS. Na política, nunca se anuncia acordo sem ter todas as partes concordando.

NÃO DOU RASTEIRA

“Tirem o meu nome disso.” Foi a reação ontem do governador Gladson ao BLOG DO CRICA, sobre o boato de que estaria havendo uma manobra autorizada por ele para detonar a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) á PMRB. Por mim, o Bocalom será candidato, disse Cameli.

“VAMOS GANHAR A ELEIÇÃO”

Conversei também ontem com o deputado José Bestene (PROGRESSISTAS), que desmentiu o golpe na candidatura do Bocalom. “Nós vamos ganhar a eleição, Crica, o Bocalom já está nas pontas e nem eu nem o Petecão ainda nem entramos na campanha”, enfatizou ao BLOG.

FORA DE COGITAÇÃO

Também conversei com o James Gomes, que fala pela presidente do PROGRESSISTAS, senadora Mailza Gomes, que também desmentiu o boato. “Não há nada disso, estamos firmes com o candidato Bocalom”, pontuou ao BLOG. Com isso, fica desmentida a boataria.

FIRME COMO CHICLETE

O senador Sérgio Petecão (PSD) também negou a possibilidade de sacar a candidatura do “Velho Boca.” Reafirmou que sua decisão de apoiar a candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) é pagina virada, como também no PROGRESSISTAS, destacou Petecão.

NEM EM SONHO

Fez questão de declarar que sonha quem ainda pensa que poderá apoiar a candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB). Ainda que o Bocalom não fosse candidato, jamais apoiaria a Socorro para mais um mandato. É maluco quem imaginar este cenário, assinalou ao BLOG.

ROMPIMENTO DEFINITIVO

Ainda sobre a conversa com o governador Gladson este disse ontem que, o seu rompimento com a deputada federal Mara Rocha (PSDB) é definitivo, e nesta quarta-feira deverão sair no Dário Oficial as primeiras demissões do grupo. “Ela vai para seu lado e, vou para o meu”, disse.

CHEGA DE AGRESSÕES

Gladson Cameli diz que, chega dele ser atacado na mídia, pela deputada federal Mara Rocha (PSDB). Justificou que está apenas reagindo, o que já era para ter ocorrido antes. O único erro que admite é tê-la chamado de “mal amada,” por não ser seu perfil a ofensa pessoal a ninguém.

CONVERSA FRANCA

Na sua chegada a Rio Branco esta semana deverá chamar o secretário de Agricultura, Edivan Maciel, indicação da Mara, que acha estar fazendo um bom trabalho. Destacou que na reunião vai querer saber se a sua lealdade será com ele ou com a deputada federal Mara Rocha (PSDB).

PRETO NO BRANCO

Gladson afirmou ao BLOG que separa as situações dos irmãos Mara Rocha e Major Rocha. Falou que terá uma conversa franca com o vice-governador Major Rocha, não gostaria de um rompimento, mas não vê como lhe atender em algumas reivindicações. Destacou que, se não conseguirem se acertar vai acatar a decisão do vice de romper politicamente se este decidir.

NÃO DÁ MAIS, DIZ ROCHA

O BLOG procurou ouvir também o vice-governador Major Rocha. A sua posição foi pragmática: – da minha parte já cansei, o governador não cumpriu o que me prometeu na campanha, e se não houver uma repactuação, vamos cortar os nossos laços políticos sem esperar mais.

NADA MAIS A PERDER

Rocha diz que, em termos de cargos não tem mais o que perder dentro do governo.

PRATO FEITO

Perguntei ao Gladson, o que espera ganhar rompendo com aliados importantes. Não tem relações políticas com o senador Sérgio Petecão (PSD), com o deputado federal Flaviano Melo, dos quais se encontra afastado. E pode romper com o Rocha. Destacou que todos vieram com candidaturas a prefeito tipo “prato feito,” sem conversar com ele, o que lhe deu o direito de procurar um candidato. “Ou não posso escolher quem apoiar para prefeito”? Indagou ao BLOG.

NA BUSCA DE UM VICE

O PT não definiu ainda quem será o vice na chapa do deputado Daniel Zen (PT) para a prefeitura da capital. Existem conversas com o PCdoB, PSOL e PV. Foi o que garantiu ontem ao BLOG o presidente regional do PT, Cesário Braga. Sairá de um desses partidos.

MESMO PALANQUE

No segundo turno para a PMRB, se acontecer um cenário que leve a bem avaliada prefeita Socorro Neri (PSB) para uma disputa complementar, Sérgio Petecão (PSD), Flaviano Melo (MDB), Mara Rocha (PSDB) e Major Rocha (PSL), tendem estar juntos no outro palanque.

ROSANA GOMES

Coloquem sempre nas simulações sobre a eleição para a prefeitura de Senador Guiomard, o nome da candidata Rosana Gomes (PROGRESSISTAS), não está na disputa para fazer figuração, mas com boa chance de vitória. E lembrar que, a campanha não começou.

FRASE MARCANTE

“Acariciar para depois castigar é o mesmo que enfeitar os condenados antes de levá-los à forca”. Anselmo Fracasso