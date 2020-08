Marcus Alexandre, shopping popular e os verdadeiros amigos!

A construção do shopping popular de Rio Branco está impregnada com as digitais do ex-prefeito Marcos Alexandre. Reconhecer esse fato ou a luta na vida de um político que apenas quis o bem para os sofridos camelôs e ambulantes não pode ser vista como uma ofensa. A gratidão, assim como os mais nobres sentimentos, são dons de Deus. Ninguém pode odiar tanto um político que não seja capaz de reconhecer nele o bem que fizeram para uma cidade, estado ou a nação. O Marcus foi um bom prefeito. Ganhou a reeleição. Largou a prefeitura para disputar o governo (coisas da política) dando a oportunidade a prefeita Socorro Neri de também contribuir com suas ideias de gestão. À época, as pessoas diziam, “se o Marcus sair do PT eu voto nele”. Virou mantra na cidade. Porém, ficar no PT não foi um erro ou defeito, foi virtude. Demonstrou firmeza de caráter, sinceridade, gratidão a todos aqueles que o lançaram na política. Que lhe deram a oportunidade de ser prefeito. Que lhe estenderam a mão. Como poderia chutar o Jorge Viana, seu leal e fiel amigo, para se dar bem numa carreira política? Os dois perderam a eleição, mas não perderam a amizade, o respeito e o carinho de um pelo outro. São amigos. Tem algo melhor nessa vida do que amigos leais e verdadeiros? Não, não tem! Porém, a tragédia é que alguns só descobrem isso no leito da enfermidade, no leito de morte. O arrependimento é tardio, mas pode ser antes. Sempre haverá a oportunidade para uma recomeço. Nunca perca um amigo por causa da política, dinheiro, poder e fama…não vale a pena! O shopping popular, se pudesse deveria levar o nome do Marcus, mas não pode. Seria uma questão de justiça e não de bondade.

“Faça uma lista dos grandes amigos/quem você mais via há dez anos atrás/quantos você ainda ver todo dia/quantos você já não encontra mais”. (A Lista – Oswaldo Montenegro)

. O PROGRESSISTAS tem duas estacas fincadas; uma em Rio Branco (José Bestene) a outra em Cruzeiro do Sul (Nicolau Júnior).

. Passadas as eleições o governador Gladson Cameli deverá permanecer no velho PP de guerra, é um porto seguro para 2022.

. “Respeito o governador, gosto dele, mas politicamente ele tem o direito de escolher um lado e eu outro, só me cabe na oposição, já que tudo que acordamos foi rompido”, frase do Rocha.

. “Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo”. (Palavra de Jesus Cristo).

. Ontem, lideranças do PSD, MDB e PT conversavam ser possível uma aliança entre os três partidos mais alguns nanicos para disputar governo e Senado em 2022.

. É a dinâmica da política!

. Depois que o ex-presidente Lula disse que o PT poderia muito bem não ter candidato a presidente em 2022, a portas para alianças se arreganharam.

. Em décadas passadas quando havia uma moral mais conservadora se uma jovem se atrevesse a se expor um pouquinho a mais do que era o “normal” era logo chamada de “sua arreganhada”.

. Tosco, né?!

. O PT se arreganhou, Cesário?

. A caminho da oposição, a deputada federal Mara Rocha deverá ser candidata ao Senado mesmo.

. O Jorge Viana também!

. A deputada Jéssica Sales, também!

. “Não sou candidato a governador, a Márcia minha esposa, será candidata a deputada federal”. (Frase do Márcio Bittar).

. “O Bocalom vai ser o prefeito de Rio Branco, nós vamos ganhar as eleições”. (Frase do José Bestene).

. Candidato nunca deu a mínima para Deus, chega a eleição começa a ler (só) salmos, orar, rezar (publicamente) e chorar…

. “Com Deus não se brinca, tudo que o homem semear isso também ceifará”. (Frase de Pedro, o Petrus, São Pedro).

. A COLUNA hoje está recheada do que dizem os homens!

. Bom dia!