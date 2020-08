Fundação Elias Mansour lança novo portal de cultura nesta segunda-feira

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), órgão gestor das políticas de cultura do estado do Acre, lança na próxima segunda-feira, 10, o seu novo portal online, onde passarão a ser publicadas as principais informações de interesse público referentes às ações do governo para o setor cultural.

O novo site apresentado pela FEM visa atender especificidades da classe artística, que agora terá um espaço online para divulgação de eventos, obras, textos e demais manifestações culturais que sejam desenvolvidas no âmbito estadual.

Além disso, o portal deverá reunir informações oficiais sobre legislações, editais, chamamentos públicos e outros procedimentos da administração estadual que visem o fomento e incentivo à cultura em todos os municípios.

“Esse portal é um sonho que foi sonhado junto e que agora se concretiza graças a um trabalho construído por várias mãos. Desde o início da gestão, temos nos dedicado a pensá-lo de maneira muito carinhosa e responsável com o setor cultural e entendemos que esse é o melhor momento de colocá-lo no ar”, explicou Manoel Pedro (Correinha), presidente da FEM.

Entre outras plataformas, estarão disponíveis no portal, a partir do seu lançamento, os formulários de cadastro cultural para o acesso de pessoas físicas e jurídicas aos recursos da Lei Aldir Blanc. O novo site deverá cumprir a função de centralizar todas as informações referentes à lei e os seus desdobramentos no âmbito do estado do Acre.