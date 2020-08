Estudantes acreanos são classificados para Parlamento Jovem Brasileiro 2020            

O programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) divulgou a lista dos alunos pré-selecionados na fase estadual da edição de 2020. Do Acre, quatro estudantes foram classificados: um é da rede pública estadual de ensino, um da rede pública federal de ensino e dois são da rede privada.

O programa é direcionado a estudantes do 1º ao 3º ano, na faixa etária de 16 a 22 anos, do ensino médio de todo o Brasil. Os participantes elaboram um projeto de lei que traga melhorias para a sociedade. Os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a simulação de uma jornada parlamentar, acompanhados pelos coordenadores, em Brasília, com todas as despesas pagas.

Estudantes pré-selecionados

Nome Escola

Gregorio Carvalho Calixto Centro Educacional e Cultura Meta (CECM)

Kassandra Gisele Rojas de Araújo Centro Educacional e Cultura Meta (CECM)

Larissa Barbosa Martins Colégio Aplicação- Universidade Federal do Acre (UFAC)

Victor Rikelmy Araújo Escola estadual Boa União Ensino Jovem