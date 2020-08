No Acre, Prêmio Espírito Público reconhece práticas de servidores da Saúde contra Covid-19           

Servidores têm até o próximo dia 10 para se inscrever no Prêmio Espírito Público 2020. De acordo com o regulamento, o prêmio celebra a importância daqueles servidores públicos que dedicam sua carreira para melhorar a vida dos brasileiros.

Neste ano, levando em consideração o atual momento, o prêmio reconhecerá equipes na área de Saúde e será criada a Medalha Espírito Público, que premiará com menções honrosas instituições que estejam engajadas na busca por soluções para diminuir os efeitos da Covid-19, tema escolhido como o atual desafio da administração pública.

A premiação é uma iniciativa da Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org em colaboração com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad).

“O objetivo é contemplar práticas de excelência que contribuem para garantir a qualidade e eficiência do serviço público e, no Estado do Acre, temos servidores que se doam e se dedicam fazendo muitas vezes do seu trabalho a sua história de vida. Acreditamos que quando os servidores são valorizados e respeitados, eles se sentem mais satisfeitos e compromissados com a instituição, por se sentirem parte dela”, destacou o diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre, Guilherme Duarte.

As inscrições na edição de 2020 do Prêmio Espírito Público serão divididas entre as seguintes categorias: Educação, Gestão de Pessoas, Governo Digital, Meio Ambiente, Segurança Pública e Saúde (projeto de equipe). Os interessados em se inscrever podem acessar o Guia do Candidato e verificar o detalhamento e o passo a passo das etapas do processo.