Empresária comemora fase amarela e alerta colegas contra retrocesso por causa da Covid-19         

A empresária do ramo de gastronomia Denise Borges, mostrou-se aliviada e atenta à evolução do Acre no nível de risco da Covid-19, saindo da fase laranja para a amarela. Com isso, o restaurante Pão de Queijo e outros empreendimentos de sua propriedade, podem reabrir dentro das normas de higiência e cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus.

“Após quase 5 meses com nossas empresas fechadas, hoje progredimos para a faixa amarela onde com muita cautela, poderemos atender nossos clientes. Estamos em treinamento a 5 meses e acreditamos que podemos contribuir muito para o não aumento dos casos”, disse, fazendo um apelo aos colegas empresários: “Vamos reforçar as práticas de higiene na manipulação de alimentos e em nossos salões, mesas, cadeiras, banheiros, balcões…”.

Com isso, Denise Borges pede “consciência coletiva” para garantir segurança às pessoas que trabalham nas empresas e aos clientes. “Não vamos permitir dar passos para traz e voltar para faixa laranja ou vermelha. Vamos colaborar com os órgãos fiscalizadores de vigilância sanitária”.