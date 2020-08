Jenilson quer o Acre participando dos testes da vacina contra Covid-19     

O deputado Jenilson Leite pede à Secretaria de Estado da Saúde que viabilize a inclusão do Acre nos estudos da vacina contra a Covid-19, especialmente na 3a fase dos testes do imunizante produzido pelo Instituto Butantã em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

“Cada dia que passa com a flexibilização nós vamos ver muitas questões -amigos, colegas de trabalho adoecendo”, disse. “Qual a medida certa? Qual errada? Com a vacina nós poderemos fazer um grande bloqueio e centrar fogo nisso é um dos eixos fundamentais nessa luta contra a Covid-19″, disse.

Ele disse considerar importante a ida de Gladson Cameli a São Paulo para tratar da vacina –mas é preciso saber dos resultados dessa visita, se os profissionais da saúde do Acre vão participar.

Os números são animadores atualmente mas é preciso, segundo ele, aguardar os próximos 14 dias para saber o que de fato está acontecendo pós-flexibilização (fase laranja) no Acre.